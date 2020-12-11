В Москве заработал оперштаб по выявлению неприятных запахов в городе
Сотрудники штаба будут проводить разъяснительные беседы с руководством предприятий, рядом с которыми будут фиксироваться неприятные запахи и превышение вредных веществ в атмосфере
В Москве заработал оперативный штаб, который займется обнаружением неприятных запахов в городе. Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил, что этот штаб был создан по поручению вице-мэра Петра Бирюкова.
Чиновник отметил, что в Москве в целом воздух становится лучше, но есть проблемные точки, где происходят выбросы вредных веществ.
В состав эко-штаба вошли муниципальные депутаты, представители местной власти и активисты общественных движений.
Сотрудники штаба будут проводить разъяснительные беседы с руководством предприятий, рядом с которыми будут фиксироваться неприятные запахи и превышение вредных веществ в атмосфере.
По данным аналитиков FinExpertiza, 2020 год побил рекорды по загрязнению атмосферы за последние 16 лет. По сравнению с 2019-м объемы выбросов выросли в три раза.
При этом самыми проблемными регионами России стали Самарская и Оренбургская области, а также Бурятия.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год от негативных последствий воздействия загрязненного воздуха гибнет до 7 млн человек.