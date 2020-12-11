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11 декабря 2020, 14:48

Корейский режиссер Ким Ки Дук скончался в Латвии от коронавируса

Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Заразился и лечился режиссер в Латвии

Корейский режиссер Ким Ки Дук скончался в Латвии от коронавируса

Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Заразился и лечился режиссер в Латвии.

Режиссер Виталий Манский сообщил «Интерфаксу», что официальное заявление по поводу кончины Ким Ки Дука сделает его дочь, которая находится в Южной Корее.

«Но я могу сообщить, что в 01:20 ночи он скончался от осложнения COVID-19 в Латвии в больнице, где он находился», — отметил г-н Манский. Транспортировать на родину южнокорейского режиссера не успели.

Ким Ки Дуку было 59 лет.

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