11 декабря 2020, 13:34
В Карачаево-Черкесии около здания ФСБ подорвался смертник
В ГУ МВД по региону сообщили, что около 12 часов дня неизвестный мужчина подошел к сотрудникам правоохранительных органов возле здания ФСБ и совершил самоподрыв
В Малокарачаевском районе республики Карачаево-Черкесия около здания отдела ФСБ России прогремел взрыв.
В ГУ МВД по региону сообщили, что около 12 часов дня неизвестный мужчина подошел к сотрудникам правоохранительных органов возле здания ФСБ и совершил самоподрыв.
По другой версии, сначала около здания ФСБ сработало взрывное устройство, а когда на месте происшествия собрались силовики, то рядом с ними подорвал себя смертник.
«Вести» сообщают, что в результате взрыва ранения получили по меньшей мере шесть человек.
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