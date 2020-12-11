Бухгалтера завода «Амурсталь» задержали по делу о крупных хищениях
Следственный комитет сообщил о задержании главного бухгалтера ООО «Торэкс» Галины Алейниковой по делу о хищении имущества дочернего предприятия завода «Амурсталь». Данное уголовное дело может быть связано с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом
Следственный комитет сообщил о задержании главного бухгалтера ООО «Торэкс» Галины Алейниковой по делу о хищении имущества дочернего предприятия завода «Амурсталь». Данное уголовное дело может быть связано с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.
Алейниковой инкриминируют приготовление к мошенничеству в особо крупном размере.
По версии следствия, Галина Алейникова и пятеро ее подельников планировали вывести из компании ООО «Торэкс-Хабаровск» 305 млн рублей через искусственное создание кредиторской задолженности. Мошенничество им не удалось довести до конца, так как противоправная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее «КоммерсантЪ» сообщал, что следователи проверяют бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала на причастность к хищениям на «Амурстали». Напомним, что бывший чиновник находится под арестом по делу о заказных убийствах. Фургал своей вины не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.