11 декабря 2020, 12:59
В России из-за пандемии коронавируса число должников по кредитам выросло на 2,1 млн человек
В России число злостных неплательщиков по кредитам за прошедший год составило 11,7 млн человек. При этом основной причиной непогашения кредитов стало падение доходов граждан из-за пандемии
В России число злостных неплательщиков по кредитам за прошедший год выросло на 2,1 млн человек и составило 11,7 млн человек. При этом основной причиной непогашения кредитов стало падение доходов граждан из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер.
В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили, что по состоянию на 1 ноября с россиян принудительно взыскали 111,3 млрд рублей по кредитным платежам. В основном приставы арестовывают автомобили и недвижимость должников.
По данным «Известий», больше всего злостных неплательщиков оказалось в Краснодарском и Красноярском краях, Башкирии, Свердловской и Челябинской областях.