В Минобороны РФ заявили о попытках за рубежом дискредитировать вакцину «Спутник V»
Об информационной атаке на российский препарат, которая финансируется иностранными государствами, сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков
В Минобороны России заявили о попытках дискредитировать за рубежом отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V». Об информационной атаке на российский препарат, которая финансируется иностранными государствами, сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
«В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы опасности российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования», - заявил представитель оборонного ведомства, слова которого приводит ТАСС.
Игорь Конашенков заверил, что вакцина «Спутник V» является препаратом высокой эффективности, а «вбросы» против нее не сделают зарубежные вакцины лучше.
Ранее стало известно, что Турция отказалась от закупки российской вакцины «Спутник V». Позже турецкие чиновники добавили, что смогут использовать российский препарат, если он будет соответствовать всем необходимым условиям.