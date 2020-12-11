Бывшего мэра Петропавловска-Камчатского приговорили к 5,5 годам за взятки
В отставку с занимаемой должности Виталий Иваненко ушел в конце ноября 2019 года, а перед этим добровольно сложил полномочия секретаря местного отделения «Единой России»
Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко получил 5,5 лет лишения свободы по уголовному делу, возбужденному по факту получения взяток.
В отставку с занимаемой должности Виталий Иваненко ушел в конце ноября 2019 года, а перед этим добровольно сложил полномочия секретаря местного отделения «Единой России».
Первоначально уголовное дело о взяточничестве было возбуждено против брата Виталия Иваненко. По версии следствия, он по поручению своего родственника-мэра получил от директора службы автомобильных дорог взятку в размере 200 тысяч рублей. Мэр за это вознаграждение обещал содействовать заключению с взяткодателем госконтрактов.
В конце 2019 года уголовное дело было возбуждено уже против самого Иваненко. В СКР тогда же уточнили, что мэр взял взятку в 700 тысяч рублей от начальника «Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» за общее покровительство и еще 200 тысяч рублей – от директора «Службы автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа».