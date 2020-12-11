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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
11 декабря 2020, 11:31

В России за сутки от коронавирусной инфекции скончались 613 человек

По данным федерального оперштаба, от осложнений скончались 613 человек с подтвержденным COVID-19. С марта 2020 года от новой инфекции умерли уже 45 893 человека

В России за сутки от коронавирусной инфекции скончались 613 человек

В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились 28 585 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 2 597 711 человек.

По данным федерального оперштаба, от осложнений скончались 613 человек с подтвержденным COVID-19. С марта 2020 года от новой инфекции умерли уже 45 893 человека.

В Москве за прошедшие сутки выявили 7 215 новых случаев заражения коронавирусом, в Петербурге – 3 779, в Московской области – 1 370, в Нижегородской области – 495, в Свердловской области - 402, в Ростовской области – 386, в Красноярском крае – 337, в Воронежской области – 378, в Архангельской области – 407.

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