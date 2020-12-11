11 декабря 2020, 10:21
Власти Липецка потратили 82 млн рублей на электробусы, но они сломались
По данным ведомства, во время эксплуатации электробусов возникли проблемы, так как транспортным средствам «не хватало зарядки». Сейчас же они и вовсе находятся в неисправном состоянии
Фото: lipetskcity.ru
Счетная палата Липецка признала неэффективной закупку пяти электробусов общей стоимость 82,5 млн рублей.
По данным ведомства, во время эксплуатации электробусов возникли проблемы, так как транспортным средствам «не хватало зарядки». Сейчас же они и вовсе находятся в неисправном состоянии.
По данным «Коммерсанта», электробусы в 2018 году закупил департамент транспорта администрации Липецка. Однако уже во время тестовой эксплуатации возникли поломки транспорта. В итоге средний пробег электробусов за 2019 год составил 24,1 тыс. км, что в три раза меньше пробега одного автобуса.
Сейчас новые транспортные средства находятся в неисправном состоянии.