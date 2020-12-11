11 декабря 2020, 10:10
Власти Франции объявили комендантский час. Он будет действовать и в новогоднюю ночь
Глава французского правительства Жан Кастекс объявил в стране комендантский час с 15 декабря в рамках борьбы с коронавирусом. Жителям страны будет запрещено покидать свои дома с 20.00 до 6.00
Глава французского правительства Жан Кастекс объявил в стране комендантский час с 15 декабря в рамках борьбы с коронавирусом. Жителям страны будет запрещено покидать свои дома с 20.00 до 6.00.
Комендантский час будет действовать, в том числе и в новогоднюю ночь.
Кинотеатры, театры и музеи, а также бары и рестораны во Франции будут закрыты минимум до 7 января. Удаленный режим работы сохранится, «везде, где это возможно».
Власти Франции при этом разрешили гражданам перемещаться по стране, но только до наступления комендантского часа.
Напомним, что в стране с октября снова действует режим самоизоляции, отменены массовые мероприятия и закрыты все заведения общепита и развлекательные заведения.