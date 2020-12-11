Журнал Time назвал «человеком года» президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис
Американский журнал Time объявил «Человеком года» сразу двух людей. Этот статус получили победитель выборов президента США Джо Байден и новый вице-президент Камала Харрис
Американский журнал Time объявил «Человеком года» сразу двух людей. Этот статус получили победитель выборов президента США Джо Байден и новый вице-президент Камала Харрис.
В редакции Time отметили, что Байден и Харрис ранее были политическими соперниками, а теперь стали союзниками. Оба политика «разделяют веру в то, что чуткое руководство может восстановить утраченную солидарность».
В шорт-лист претендентов на звание «человека года» помимо Джо Байдена и Камалы Харрис вошли уходящий президент США Дональд Трамп, инфекционист Энтони Фаучи, а также медицинские работники, которые лечат людей от коронавирусной инфекции, а движение за расовую справедливость Black Lives Matter.
Напомним, что в 2019 году человеком года по версии Time стала 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, после чего журнал ввел номинацию «Ребенок года».