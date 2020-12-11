В Омской области выборы главы администрации поселения выиграла школьный сторож
В Омской области главой администрации Новоомского сельского поселения выбрали школьного сторожа Надежду Чекмареву. Ее кандидатуру на выборах поддержали шесть из десяти депутатов местного сельсовета
В Омской области главой администрации Новоомского сельского поселения выбрали школьного сторожа Надежду Чекмареву. Ее кандидатуру на выборах поддержали шесть из десяти депутатов местного сельсовета.
Депутат Александр Дождиков сообщил, что всего в конкурсе на должность главы администрации сельского поселения принимали участие три кандидата. Это представитель «Единой России» Артур Лен, занимавший должность главы поселения с 2006 года, директор хозяйственного управления администрации Наталья Пекай и школьный сторож Надежда Чекмарева.
Артур Лен и Надежда Чекмарева вышли в финал, после чего их кандидатуры были вынесены на рассмотрение депутатов. Дождиков считает, что женщина-сторож изначально выступала в роли технического кандидата, чтобы выборы выиграл единоросс. Тем не менее, сторож на два голоса опередила своего опытного соперника.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила изданию «Подъем», что победа на выборах сторожа Надежды Чекмаревой «свидетельствует об электоральной активности и развитии избирательной системы».
Ранее аналогичный случай произошел в Костромской области, где главой села Повалихино избиратели выбрали уборщицу из администрации Марину Удгодскую. Она также была техническим кандидатом, чтобы обеспечить победу действующего главы администрации в ходе «альтернативных» выборов.