11 декабря 2020, 07:11
Российских чиновников обязали отчитаться о биткоинах и другой цифровой валюте
Согласно президентскому указу, с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение государственных должностей, должны уведомить власти о принадлежащих им цифровых финансовых активах, цифровых правах
Президент Владимир Путин подписал указ, который обязывает чиновников предоставить сведения о своих цифровых финансовых активах до 30 июня 2021 года.
Согласно президентскому указу, с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение государственных должностей, должны уведомить власти о принадлежащих им цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте.
О цифровых активах также должны отчитаться супруги и несовершеннолетние дети чиновников.
Госслужащим необходимо будет сообщить наименование цифровой валюты, общее количество и дату приобретения.