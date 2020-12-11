11 декабря 2020, 06:45
Росстат сообщил о росте смертности в октябре на 30% по сравнению с прошлым годом
Лидерами по избыточной смертности в октябре среди регионов стали Москва (3 254 человека), Самарская область (2 269 человек), Ростовская область (2 240 человек), Челябинская область (2 145 человек) и Алтайский край (1 780 человек)
Фото: ТАСС
Росстат сообщил о росте смертности в октябре 2020 года на 30% по сравнению с прошлогодним показателем. В октябре 2020 года было зафиксировано 47 777 смертей.
По данным ведомства, избыточная смертность с начала пандемии превысила 138 тысяч человек.
Лидерами по избыточной смертности в октябре среди регионов стали Москва (3 254 человека), Самарская область (2 269 человек), Ростовская область (2 240 человек), Челябинская область (2 145 человек) и Алтайский край (1 780 человек).
Что касается смертности от коронавируса, то в октябре от вызванных этой инфекцией осложнений скончались 15 607 человек.
В Росстате отметили, что избыточные смерти в 90–100% случаях так или иначе связаны с заражением коронавирусом.