В Петербурге «Карту сопротивления» баров закрыли после согласия властей смягчить ограничения
«Нам удалось «достучаться», и нас наконец услышала власть. А наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге», - сообщается на сайте
В Санкт-Петербурге организаторы «Карты сопротивления» баров и кафе, которые решили игнорировать антикоронавирусные ограничения, закрыли к ней доступ.
На сайте проекта сообщается, что карту решили закрыть в связи с тем, что городские власти согласились смягчить ограничения для баров и ресторанов.
«Нам удалось «достучаться», и нас наконец услышала власть. А наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге», - сообщается на сайте.
Накануне представители ресторанного бизнеса встретились с прокурором северной столицы Сергем Литвиненко и заявили, что готовы закрыться с 31 декабря по 1 января, однако в остальные дни работать не до 19:00, а до 23:00.
В свою очередь губернатор Александр Беглов заявил о готовности смягчить ограничения, если ситуация с коронавирусом станет улучшаться, а число заразившихся – снижаться.