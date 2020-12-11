Автор закона об охоте на редких животных предложил признать «Гринпис» нежелательной организацией
Николай Николаев предложил признать «Гринпис» нежелательной организацией в России считая, что экологи ведут «подрывную деятельность» и вмешиваются в законотворческий процесс
Депутат Госдумы Николай Николаев предложил признать «Гринпис» нежелательной организацией в России. Парламентарий считает, что экологи ведут «подрывную деятельность», вмешиваются в законотворческий процесс, оказывают давление на органы власти и якобы проводят информационные кампании против российских властей.
«Чем быстрее мы станем открыто и честно говорить о подрывной деятельности Гринпис, тем меньше ущерба нашей стране успеет нанести эта иностранная организация», - написал депутат Николай Николаев в своем Telegram.
Руководитель программы по особо охраняемым природным объектам российского отделения «Гринписа» Михаил Крейндлин заявил Daily Storm, что организация осуществляет деятельность на пользу страны и направлена на сохранение российской природы, поэтому она не может быть признана нежелательной.
Заявление депутата о признании «Гринпис» нежелательной организацией может быть связано с тем, что экологи выступают категорически против поправок в законы об охоте и животном мире. Николай Николаев является одним из авторов этого законопроекта.
Главной особенностью этого законопроекта является то, что он разрешает охотиться на краснокнижных животных «в исключительных случаях».