Великобритания вслед за США ввела санкции против окружения Рамзана Кадырова
Власти Великобритании ввели санкции против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, которого называют правой рукой главы республики Рамзана Кадырова, а также против специального отряда быстрого реагирования «Терек»
Власти Великобритании ввели санкции против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, которого называют правой рукой главы республики Рамзана Кадырова, а также против специального отряда быстрого реагирования «Терек».
Под британские санкции также попали бывший глава полиции Аргуна Аюб Катаев и первый замминистра МВД по Чеченской Республике Апти Алаудинов.
В рамках введенных ограничений, указанным лицам запрещены поездки в Великобританию, а их активы в этой стране будут заморожены.
Лондон объяснил введение санкций в отношении чеченских политиков и силовиков нарушением прав представителей ЛГБТ в северокавказской республике.
Магомед Даудов, Апти Алаудинов и спецотряд «Терек» ранее попали в санкционный список властей США из-за причастности к нарушению прав человека.
Минфин США в свою очередь 10 декабря объявил о введении новых санкций в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. Визовые и финансовые ограничения были введены против футбольного и бойцовского клубов «Ахмат», компаний «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест», а также против спортсмена Тимура Дугазаева, помощника Кадырова по силовому блоку Даниила Мартынова, полпреда главы Чечни при российском президенте Зийяда Сабсаби, командира особого полка чеченской ППС Вахита Усмаева и тренера лошадей Рамзана Кадырова Симара Сатиша.