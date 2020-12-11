Бывшего топ-менеджера «Ростеха» обвинили в мошенничестве с зарплатами «мертвых душ»
Стали известны подробности уголовного дела, которое было возбуждено в отношении бывшего топ-менеджера государственной корпорации «Ростех» Аллы Лалетиной. Экс-директора по правовому обеспечению обвиняют в мошенничестве с зарплатами
Стали известны подробности уголовного дела, которое было возбуждено в отношении бывшего топ-менеджера государственной корпорации «Ростех» Аллы Лалетиной. Экс-директора по правовому обеспечению обвиняют в мошенничестве с зарплатами.
Согласно материалам дела, Алла Лалетина получала зарплату за 14 человек, которые были трудоустроены в московском представительстве «Новосибирского завода искусственного волокна», входящего в «Ростех». Топ-менеджер забирала зарплату себе за то, что помогает «решать различные проблемы». Еще как минимум два человека фиктивно трудоустроили в компанию своих родственников, но их имена не сообщаются.
«КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в следственных органах сообщает, что показания против г-жи Лалетиной дал бывший глава новосибирского завода. Однако защита женщины заверяет, что он оговорил ее «под давлением».
Ущерб от мошенничества с зарплатами правоохранители оценили в 5 миллионов рублей.
Алла Лалетина своей вины в инкриминируемом ей мошенничестве не признает. По решению суда она до 8 февраля будет находиться под домашним арестом в своем доме на Рублевском шоссе.