11 декабря 2020, 01:34
Российский «КамАЗ» представил свой электромобиль за миллион рублей
Российский «КамАЗ» представил свой первый электромобиль «Кама-1». Транспортное средство автопроизводитель разрабатывал вместе с Петербургским политехническим университетом Петра Великого
Российский «КамАЗ» представил свой первый электромобиль «Кама-1». Транспортное средство автопроизводитель разрабатывал вместе с Петербургским политехническим университетом Петра Великого.
Электромобиль «Кама-1» способен развивать скорость до 150 км/ч и проехать без подзарядки около 250 километров. Длина автомобиля составляет 3,4 м, ширина - 1,7 м, а высота - 1,6 м. Работать «Кама» будет от литий-ионного аккумулятора емкостью 33 кВт*ч (аналогичный аккумулятор установлен на электрокаре BMW i3), сообщает «Дождь».
Предварительная стоимость электромобиля от «КамАЗа» составляет один миллион рублей, однако когда он поступил в продажу – неизвестно.