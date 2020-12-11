11 декабря 2020, 01:05
Власти Нидерландов обвинили в шпионаже двух сотрудников российского посольства
В Нидерландах двух российских дипломатов обвинили в шпионской деятельности. По версии властей, подозреваемые сотрудники посольства на самом деле являются представителями Службы внешней разведки (СВР) под прикрытием
В Нидерландах двух российских дипломатов обвинили в шпионской деятельности. По версии властей, подозреваемые сотрудники посольства на самом деле являются представителями Службы внешней разведки (СВР) под прикрытием.
Дипломатические работники объявлены персонами нон грата и должны в ближайшее время покинуть территорию Голландии.
Спецслужбы Нидерландов сообщили, что российские разведчики работали в качестве аккредитованных дипломатов в российском консульстве в Гааге.
Подробности «шпионской» деятельности сотрудников посольства на территории Нидерландов власти этой страны не сообщили.