11 декабря 2020, 00:34
Власти США ввели санкции против футбольного и бойцовского клубов «Ахмат»
Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций в отношении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Эти санкции затрагивают как самого чиновника, так и связанные с ним организации
Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций в отношении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Эти санкции затрагивают как самого чиновника, так и связанные с ним организации.
В санкционный список Минфина США среди прочих вошли чеченский футбольный клуб «Ахмат» и бойцовский клуб с аналогичным названием, сообщает «Чемпионат».
Введенные ограничения предполагают арест и даже изъятие американских активов Кадырова и связанных с ним организаций.
Власти США считают Рамзана Кадырова причастным к убийству оппозиционного политика Бориса Немцова, а также виновным в многочисленных нарушениях прав человека на территории Чечни. Глава республики был внесен в «список Магнитского».