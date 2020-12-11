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Санкт-Петербург
11 декабря 2020, 00:05

В Петербурге более 20 муниципальных депутатов от «Единой России» оказались бездомными

Партия «Яблоко» потребовала от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова проверить сведения о доходах 22 депутатов от «Единой России», которые в своих декларациях не указали никакого жилья – ни в собственности, ни в пользовании

В Петербурге более 20 муниципальных депутатов от «Единой России» оказались бездомными

Партия «Яблоко» потребовала от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова проверить сведения о доходах 22 депутатов от «Единой России», которые в своих декларациях не указали никакого жилья – ни в собственности, ни в пользовании.

Штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге изучил декларации всех муниципальных депутатов, выдвинутых партией «Единая Россия» на последних выборах, и обнаружили, что семьи 22 представителей партии власти фактически являются бездомными.

Так, депутаты из МО «Ланское» Дмитрий Стариков и Вараздат Чангян не имеют абсолютно никакого имущества, даже в пользовании. Их коллега Александр Старых, который также является меценатом, коллекционером и основателем собственной галереи, вместе с женой и ребенком «ютится в единственном задекларированном объекте имущества - автомобиле «Фольксваген Поло»», говорится в расследовании.

Депутат-единоросс Мария Андерсон из МО «Поселок Молодежное» имеет доход в 2,4 млн рублей, но живет в нежилом помещении площадью 168 кв.м., а мундеп Василий Бондарев из МО «Введенский» из недвижимого имущества указал только земельный участок в 6 соток.

Согласно предоставленным декларациям, никакого жилья не имеют следующие депутаты от «ЕР»: Владимир Анисимов, Денис Ежов, Елена Громова, Гильнур Иванова, Валерий Просвирнин, Мария Андерсон, Ольга Богданова, Евгений Тихонов, Антон Капралов, Дмитрий Стариков, Александр Старых, Вараздат Чангян, Татьяна Данилюк, Ирина Романюк, Вадим Кучер, Андрей Овчинников, Сергей Крайнев, Роман Москвин, Екатерина Густова, Юрий Кашкаров, Василий Бондарев, Вера Иванова.

Напомним, что ранее губернатор Александр Беглов инициировал лишение мандатов нескольких независимых муниципальных округов из-за ошибок в декларациях о доходах имуществе. Причем таким ошибками оказались отсутствие в декларации сведений о нулевом счете в банке или указание дохода за вычетом НДФЛ.

Мандаты уже отобрали у депутатов Анны Карулечевой, Веры Морозовой и Светланы Уткиной, которые были избраны при поддержке «Умного голосования». Кроме того, проверка сейчас проводится в отношении всех оппозиционных депутатов.

При этом вопросов к декларациям депутатов от «Единой России» у губернатора Беглова и прокуратуры нет. Более того, сам глава города в своей декларации не указал государственную дачу, которая находится в его пользовании, что является серьезным нарушением.

«В 16 муниципальных округах Санкт-Петербурга сидят бездомные единороссы, и что если не это должно приковывать внимание Александра Беглова? Или губернатор проверяет только независимых депутатов, а на грубые ошибки своих однопартийцев закрывает глаза?», - задаются вопросом борцы с коррупцией.

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