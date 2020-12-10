В России из-за пандемии и ограничений закрылись около 4,5 млн малых и средних предприятий
В России из-за карантинных ограничений во время первой волны коронавируса прекратили свое существование около 4,5 млн предприятий малого и среднего бизнеса. Такие данные привела уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова
В России из-за карантинных ограничений во время первой волны коронавируса прекратили свое существование около 4,5 млн предприятий малого и среднего бизнеса. Такие данные привела уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова.
По словам омбудсмена, первая волна COVID-19 принесла «серьезные потери» для российской экономики. По ее данным, из-за антикоронавирусных ограничений прекратили свое существование или обанкротились 4,5 млн предприятий малых и средних предприятий, а также ИП, сообщает «Интерфакс».
Отметим, что в мае 2020 года бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что от карантинных ограничений пострадали более 4 млн предприятий от общего числа в 6 млн предприятий. Сами предприниматели жаловались, что не могут получить обещанную государством поддержку.