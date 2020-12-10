10 декабря 2020, 17:32
Массовая вакцинация от коронавируса в регионах начнется в ближайшие дни
В российских регионах массовая вакцинация населения от коронавируса начнется до конца этой недели. Об этом заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По словам чиновницы все регионы заявили о готовности к массовой вакцинации
В российских регионах массовая вакцинация населения от коронавируса начнется до конца этой недели. Об этом заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.
По словам чиновницы, в ходе совещания 10 декабря все регионы заявили о готовности к массовой вакцинации.
Татьяна Голикова также сообщила, что прививку россияне смогут поставить даже в новогодние праздники.
По данным РИА Новости, на сегодняшний день прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сделали уже около 150 тысяч россиян. Напомним, что в Москве и Подмосковье вакцинация стартовала 5 декабря.