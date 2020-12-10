Власти Петербурга отказались проводить антикоронавирусные рейды в храмах
«Как вы себе представляете рейды в церкви? Церковь - это не бар, отношение разное», - заявила пресс-секретарь Смольного Инна Карпушина на вопрос журналистов о рейдах в храмах
Власти Санкт-Петербурга отказались проводить в церквях антикоронавирусные рейды, аналогичные тем, что прошли в барах и кафе.
«Как вы себе представляете рейды в церкви? Церковь - это не бар, отношение разное», - заявила пресс-секретарь Смольного Инна Карпушина на вопрос журналистов о рейдах в храмах.
Чиновница заверила, что власти города находятся «на связи» с представителями Русской православной церкви, но конкретные вопросы о «жанре реализации» она переадресовала епархии, сообщает Znak.com.
Инна Карпушкина также заявила, что по ее данным, все антикоронавирусные ограничения в петербургских церквях соблюдаются.
Замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в свою очередь заявил, что в отличие от баров храмы «не являются злостными нарушителями».
«Как можно с церковью сравнивать, никакой связи даже близко не существует, мониторинг осуществляется, но в жестких проверках нет необходимости», — добавил чиновник.
Ранее в северной столице силовики провели рейды в барах и кафе из так называемой «карты сопротивления», которые отказались соблюдать ограничения но ночной работе и запрет на работу в новогодние праздники. В одном из баров полицейские применили силу в отношении посетителей, однако власти Петербурга заявили, что «насилие – это обязанность силовиков».