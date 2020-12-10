Депутатам Госдумы рекомендовали принять законопроект о наказании чиновников за неуважение к народу
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о наказании для чиновников за хамство по отношению к простым гражданам. Профильный комитет рекомендовал документ к принятию
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о наказании для чиновников за хамство по отношению к простым гражданам. Профильный комитет рекомендовал документ к принятию, сообщает Znak.com.
Инициатива принять закон о наказании чиновников за неуважение к народу принадлежит члену Совета по правам человека при президенте Кириллу Кабанову. С таким предложением он однажды обратился к Владимиру Путину, а тот его поддержал.
В мае 2020 года депутат Александр Хинштейн и сенатор Андрей Турчак внесли такой законопроект на рассмотрение Госдумы. Документ предусматривает ответственность за «оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должности либо должность государственной или муниципальной службы в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей)».
Напомним, что в России уже действует закон о неуважении к власти, по которому россиян массово штрафуют за критику чиновников в интернете.