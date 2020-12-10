10 декабря 2020, 15:50
Детский хоспис оштрафовали на 200 тысяч рублей после визита к ним силовиков
Зюзинский райсуд Москвы назначил детскому хоспису «Дом с маяком» штраф в размере 200 тысяч рублей по делу о нарушении порядка оборота наркотических средств
Зюзинский райсуд Москвы назначил детскому хоспису «Дом с маяком» штраф в размере 200 тысяч рублей по делу о нарушении порядка оборота наркотических средств.
В хосписе изданию «МБХ медиа» сообщили, что штраф придется выплатить из денег, которые могли бы быть потрачены на детей.
В ноябре сотрудники полиции провели в детском хосписе «Дом с маяком» внеплановую проверку на основании поступившей им жалобы. Эта жалоба была получена силовиками за сутки до того, что хоспис получил для нужд своих пациентов первое наркотическое вещество.
По итогам проверки в отношении «Дома с маяком» было возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка оборота наркотических средств».