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Общество
«Крестовый поход» мэра Собянина
10 декабря 2020, 14:59

Главная новогодняя елка страны на Соборной площади обойдется бюджету в 7,9 млн рублей

Контракт на закупку елки разместило на портале госзакупок подведомственное предприятие «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти». Подрядчиком выбрана компания «СМП 768»

Главная новогодняя елка страны на Соборной площади обойдется бюджету в 7,9 млн рублей

Управделами президента потратит на установку и украшение главной елки России, которую по традиции устанавливают на Соборной площади Кремля, 7,9 млн рублей.

Контракт на закупку елки разместило на портале госзакупок подведомственное предприятие «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти». Подрядчиком выбрана компания «СМП 768».

По условиям контракта, подрядчик должен разработать три варианта дизайн-проекта елки, докупить недостающие гирлянды и игрушки, подготовить основание, доставить елку в Кремль и украсить. Установить новогоднее дерево нужно до 25 декабря.

В цену контракта также входит демонтаж и «распиловка» ели после праздника.

При этом стоимость игрушек и электрооборудования, которыми украсят елку, составила 941 450 рублей, сообщают «Открытые медиа».

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом елка на Соборной площади обошлась бюджету значительно дороже. В 2019 году за установку и демонтаж дерева Управделами заплатило 6,3 млн рублей. Тогда работы по монтажу стоили 5,8 млн рублей, а игрушки — 449 000 рублей.

 

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