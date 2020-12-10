В кунцевском сквере Москвы вопреки протестам жителей вырубили многовековые дубы
По словам активистки, Госэкспертиза по северному дублеру посчитала, что для природного комплекса не требуется экологическая экспертиза, хотя кунцевский сквер является транзитной зоной для краснокнижных видов птиц
В Кунцевском сквере Москвы рабочие вырубили все многовековые дубы. Активистов, которые пытались помешать вырубке деревьев, задержали сотрудники полиции.
Активистка Галина Охорзина сообщила «МБХ медиа», что защитники сквера хотели помешать вырубке многовековых дубов (возраст деревьев составляет от 150 до 400 лет – ред.), но ничего не успели сделать, так как сразу же их задержала полиция. «Сейчас зачищено все поле. Все спилили моментально», - добавила Охорзина. В полиции задержание активистов объяснили тем, что они нарушили запрет на проведение массовых акций в связи с пандемией коронавируса.
По словам активистки, Госэкспертиза по северному дублеру посчитала, что для природного комплекса не требуется экологическая экспертиза, хотя кунцевский сквер является транзитной зоной для краснокнижных видов птиц.
Отметим, что экоактивисты и жители Кунцева более года выступали против уничтожения парка из-за проведения реконструкции северного дублера Кутузовского проспекта. Однако власти все равно вырубили все многовековые деревья.