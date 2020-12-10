Работники месторождения «Роснефти» объявили забастовку из-за долгов по зарплате
Рабочие сообщили, что начальство не выплатило им от 75 до 200 тысяч рублей. Денег они не получают с августа. Однако многие вахтовики согласились уехать домой, поверив в обещание прокуратуры о том, что зарплату им выплатя
Рабочие Тагульского месторождения госкомпании «Роснефть» объявили забастовку из-за задержки зарплаты. Сотрудники рассказали, что не платят им уже несколько месяцев.
Портал «Сибирь. МБХ медиа» сообщает, что руководство месторождения сейчас в срочном порядке отправляет бастующих домой. Начальство также заявило, что финансовых задолженностей перед уезжающими домой работниками у них нет.
Сами рабочие информацию об отсутствии задолженностей опровергают. «Говорили, что те, кто не доработал вахту — тупо довозят до вокзала, и все. Но денег-то не перечислили парням. На что они домой поедут, как… [относятся] как к скотам», — рассказал вахтовик по имени Артем.
Рабочие сообщили, что начальство не выплатило им от 75 до 200 тысяч рублей. Денег они не получают с августа. Однако многие вахтовики согласились уехать домой, поверив в обещание прокуратуры о том, что зарплату им выплатят.
В свою очередь в прокуратуре сообщили, что задолженность за сентябрь-октябрь перед рабочими Тагульского месторождения превысила 7,5 млн рублей.
Забастовка продлится до 16 декабря. Акцию протеста поддержали не менее 44 монтажников, сварщиков и стропальщиков.
Оператором Тагульского месторождения является «Ванкорнефть» - дочерняя структура государственной компании «Роснефть».