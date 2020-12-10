10 декабря 2020, 13:52
Глава правительства потребовал от министерств разобраться с ростом цен на продукты
Премьер заявил, что министерства недооценили риски и «пустили на самотек ситуацию с ценами». Внимание на рост цен общественность обратила еще осенью, однако профильные ведомства тогда объяснили это «сезонными факторами»
Глава правительства Михаил Мишустин потребовал принять меры для сдерживания цен на продукты.
Премьер заявил, что министерства недооценили риски и «пустили на самотек ситуацию с ценами». Внимание на рост цен общественность обратила еще осенью, однако профильные ведомства тогда объяснили это «сезонными факторами».
Михаил Мишустин поручил министерствам решить вопрос с ценами совместно с крупными торговыми сетями. Одновременно с этим глава правительства заявил, что проблемы дефицита товаров в стране нет.
Отметим, что перед этим на проблему роста цен на продукты обратил внимание президент Владимир Путин. Глава государства поручил чиновникам не допустить ситуации, когда гражданам не будет хватать денег на еду по рыночным ценам.