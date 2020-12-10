Власти 20 регионов объявили 31 декабря выходным днем. Остальные думают
Губернаторы 20 российских регионов объявили 31 декабря выходным днем, но пока только для муниципальных служащих. Пять регионов только еще обсуждают возможность объявления 31 декабря выходным днем. В некоторых субъектах взамен этого субботу, 26 декабря, сделали рабочим днем
Губернаторы 20 российских регионов объявили 31 декабря выходным днем, но пока только для муниципальных служащих. В некоторых субъектах взамен этого субботу, 26 декабря, сделали рабочим днем.
31 декабря стал выходным днем в Архангельской области, Белгородской области, Владимирской области, Вологодской области, на Камчатке, в Костромской области, в республике Крым, в Курской области, Мурманской области, Орловской области, Рязанской области, Саратовской области, Ставропольском крае, в Татарстане, в Томской области, в Туве, Ульяновское области и в Чувашии.
В Волгоградской области последний день уходящего года также объявлен выходным днем, но зато отрабатывать 26 декабря не придется.
Пять регионов только еще обсуждают возможность объявления 31 декабря выходным днем. Ненецкий автономный округ изучает общественное мнение, а Ярославская область запустила соответствующее голосование среди жителей, сообщает РИА Новости.
Власти других регионов отказ сделать 31 декабря выходным днем объяснили тем, что из-за пандемии коронавируса и ограничений этот год выдался для бизнеса очень сложным, поэтому предприниматели должны иметь возможность полноценно работать.