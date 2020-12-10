Хакеры получили доступ к информации о вакцине против коронавируса производства Pfizer и BioNTech
Европейское агентство по лекарственным средствам подверглось атаке хакеров. Киберзлоумышленники получили доступ к некоторым документам, которые касаются вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подверглось атаке хакеров. Киберзлоумышленники получили доступ к некоторым документам, которые касаются вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
По уточненным данным, хакеры получили доступ к документам на регистрацию вакцины. Сейчас проверяется, получили ли злоумышленники доступ к персональным данным участников испытаний вакцины от COVID-19.
Какая из известных хакерских группировок может быть причастна к атаке на сервер EMA, не сообщается.
Напомним, что в начале декабря Pfizer и BioNTech подали заявку в EMA на использование вакцины от коронавируса в Евросоюзе, а хакерская атака была осуществлена за день до того, как агентство должно было сообщить Европарламенту о ходе рассмотрения заявки.