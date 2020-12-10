10 декабря 2020, 11:57
Бывшего вице-премьера Крыма заочно приговорили к 19 годам колонии
Верховный суд Крыма заочно приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова. Он признан виновным в организации диверсии, создании незаконного вооруженного формирования
Верховный суд Крыма заочно приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова. Он признан виновным в организации диверсии, создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности Российской Федерации.
Также суд лишил Ленура Ислямова права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в средствах массовой информации.
Ленур Ислямов после присоединения Крыма к России был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Крым. В этой должности он пробыл до конца мая 2014 года, после чего уехал на Украину.
Ислямова в России считают одним из инициаторов товарной и энергетической блокады республики Крым.