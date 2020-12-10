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Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
10 декабря 2020, 11:44

В России за сутки коронавирус выявили у 27 927 человек

По данным федерального оперштаба, в результате осложнений за сутки скончались 562 человека с подтвержденным COVID-19. Общее число умерших выросло до 45 280 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 27 927 человек

В России за минувшие сутки общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии выросло на 27 927 человек и составило 2 569 126 человек.

По данным федерального оперштаба, в результате осложнений за сутки скончались 562 человека с подтвержденным COVID-19. Общее число умерших выросло до 45 280 человек.

В Москве выявили 6 730 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 3 774, в Московской области – 1 351, в Нижегородской области – 499, в Свердловской области – 392, в Ростовской области – 378, в Красноярском крае – 336, в Воронежской области – 381, в Архангельской области – 392.

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