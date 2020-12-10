10 декабря 2020, 11:16
Сотрудники следственных органов пришли с обыском в мэрию Красноярска
В мэрии Красноярска утром 10 декабря начались обыски. Сотрудники правоохранительных органов проверяют департаменты градостроительства и муниципального имущества
В мэрии Красноярска утром 10 декабря начались обыски. Сотрудники правоохранительных органов проверяют департаменты градостроительства и муниципального имущества.
Следственные действия в городской администрации проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции красноярской полиции, сообщает РБК.
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина сообщила в своем Telegram-канале, что обыски также проводятся в управлении архитектуры и связаны с деятельностью рынка «Восточный» на правобережье Красноярска.
В следственных органах и мэрии информацию об обысках пока не прокомментировали.