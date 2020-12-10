10 декабря 2020, 10:59
Правительство может продлить мораторий на штрафы за просрочку коммунальных платежей до весны 2021 года
Льготный режим для россиян и управляющих компаний был введен в начале первой волны коронавируса, а срок его действия заканчивается 1 января 2021 года. Мораторий на штрафы за просрочку платежей власти вводили в качестве поддержки населения
Российское правительство предложило продлить срок действия моратория на штрафы из-за просрочки коммунальных платежей до весны 2021 года.
Льготный режим для россиян и управляющих компаний был введен в начале первой волны коронавируса, а срок его действия заканчивается 1 января 2021 года. Мораторий на штрафы за просрочку платежей власти вводили в качестве поддержки населения в период пандемии и действия ограничений.
Между тем, энергетики попросили власти не продлевать льготный режим, так как из-за отмены штрафов потребители стали платить за тепло и электроэнергию намного хуже. К концу текущего года общий долг может вырасти на 50 млрд рублей.