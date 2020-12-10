Самолет Boeing 737 MAX совершил первый пассажирский рейс после снятия запрета на полеты
Бразильский лоукостер Gol Linhas Aereas стал первой авиакомпанией, которая возобновила полеты самолетов Boeing 737 MAX. Напомним, что американские власти сняли запрет на эксплуатацию лайнеров данного типа в середине ноября текущего года
Бразильский лоукостер Gol Linhas Aereas стал первой авиакомпанией, которая возобновила полеты самолетов Boeing 737 MAX. Напомним, что американские власти сняли запрет на эксплуатацию лайнеров данного типа в середине ноября текущего года.
Как сообщает издание Business Insider (BI), Gol Linhas Aereas выполнила рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри.
На этот рейс было продано 88% билетов. При этом экипаж не стал сообщать пассажирам, что это первый коммерческий полет 737 MAX после введенного запрета на эксплуатацию.
Также сообщается, что перед первым пассажирским рейсом самолет выполнил несколько тестовых рейсов.
Напомним, полеты самолетов Boeing 737 MAX были приостановлены в 2019 году после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии с разницей в полгода. В обоих случаях причиной крушения стала некорректная работа системы, которая должна помогать пилотам управлять лайнером.
19 ноября Федеральное управление гражданской авиации США сняло запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX.