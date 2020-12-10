10 декабря 2020, 07:59
Власти Кубани привлекут казаков для пресечения народных гуляний в Новый год
Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что казаки будут дежурить на центральных площадях, в скверах, парках городов и станиц. «Важно не допустить массовых гуляний», - заявил губернатор
Фото: kazan.bezformata.com
Власти Краснодарского края привлекут более 7,5 тысячи казаков для пресечения массовых гуляний в Новый год в связи с пандемией коронавируса.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что казаки будут дежурить на центральных площадях, в скверах, парках городов и станиц. «Важно не допустить массовых гуляний», - заявил губернатор, слова которого приводит «Дождь».
Вениамин Кондратьев также сообщил, что в новогодние и рождественские праздники в Сочи и других курортных городах ожидается «наплыв» туристов, поэтому в регионе будут подготовлены дополнительные медицинские бригады.
Согласно предварительным оценкам, в новогодние праздники Кубань могут посетить не менее 400 тысяч туристов. Из них 350 отдыхающих придется на Сочи.