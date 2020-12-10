10 декабря 2020, 07:52
В Бурятии произошло землетрясение мощностью 7,6 балла
В Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение мощностью 7,6 балла. В соседней Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов, а в Бурятии толчки ощущались в 7 районах
В Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение мощностью 7,6 балла. В соседней Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов, а в Бурятии толчки ощущались в 7 районах.
В ГУ МЧС по Иркусткой области сообщили, что в результате землетрясения разрушение на территории региона нет. Сведений о пострадавших пока не поступало.
В свою очередь в ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что эпицентр землетрясения находился в дельте озера Байкал в 16 км. Толчки ощущались в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах, а также в столице региона Улан-Удэ.
По предварительным данным, объекты жизнеобеспечения в результате землетрясения не пострадали.