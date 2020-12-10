10 декабря 2020, 04:21
Российские туристы не смогут посетить страны Европы до сентября 2021 года
Страны Евросоюза откроют свои границы для российских туристов не раньше августа-сентября 2021 года в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Такой прогноз сделали в Российском союзе туриндустрии
Страны Евросоюза откроют свои границы для российских туристов не раньше августа-сентября 2021 года в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Такой прогноз сделали в Российском союзе туриндустрии.
Президент РСТ Андрей Игнатьев со ссылкой на иностранных партнеров сообщил, что власти стран ЕС предполагают, что открыть границу с Россией можно будет не раньше конца лета следующего года.
«И это оптимистический сценарий, который я слышал от них», - отметил г-н Игнатьев, слова которого приводит Znak.com.
Напомним, что российские туристы не могут посетить Европу с весны 2020 года. С августа россиян начали принимать Турция и Мальдивские острова, а затем свои границы для наших туристов открыли Египет и Дубай.