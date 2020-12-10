Бывшего топ-менеджера госкорпорации «Ростех» задержали по делу о хищениях
Бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению государственной корпорации «Ростех» Аллу Лалетину задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие ходатайствовало о заключении женщины под стражу
Бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению государственной корпорации «Ростех» Аллу Лалетину задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие ходатайствовало о заключении женщины под стражу.
«КоммерсантЪ» сообщает, что дело возбуждено по факту хищений, которые Алла Лалетина организовала, когда работала в «Ростехе». Размер хищений не сообщается.
Алла Лалетина долгое время была директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех». Эту должность она покинула летом 2019 года. За работу в «Ростехе» Лалетина была отмечена орденом Дружбы.
Г-жа Лалетина также фигурировала в истории с судебным разбирательством вокруг коллекции вина. Несколько лет назад бизнесмен Денис Михайлов продал топ-менеджеру «Ростеха» дом на Рублевском шоссе, а затем пытался отсудить у нее 2,8 млн рублей за коллекцию вина, которая хранилась в доме. суд предпринимателю в удовлетворении его требований отказал.