Госдума рассмотрит законопроект о защите информации о частной жизни силовиков и судей
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о защите информации о частной жизни сотрудников силовых структур, судей и их родственников. Этот документ был подготовлен с целью предотвратить деанонимизацию правоохранителей, которая ведется в Белоруссии
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о защите информации о частной жизни сотрудников силовых структур, судей и их родственников. Этот документ был подготовлен с целью предотвратить деанонимизацию правоохранителей, которая ведется в Белоруссии. В соседней республике оппозиция публикует данные о личностях силовиков, которые участвуют в избиении участников мирных митингов.
Информацию о том, что законопроект о защите информации о частной жизни силовиков был оперативно подготовлен из-за событий в Белоруссии, «Открытым медиа» подтвердил источник в руководстве одного из управлений ФСБ.
Представитель спецслужбы сообщил изданию, что кампания по деанонимизации вызвала беспокойство в России, поэтому и было решено придумать дополнительную защиту для силовиков на законодательном уровне.
Напомним, летом 2019 года после жесткого разгона акций протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в России также началась кампания по деанонимизации силовиков, поскольку многие правоохранители скрывали свои лица за балаклавами.
Между тем, правозащитники и борцы с коррупцией считают, что главной причиной внесения законопроекта является попытка защитить высокопоставленных силовиков, судей и их родственников от расследований об их имуществе и активах.
«Расследования в сфере имущества и бизнесов силовиков и чиновников, схемы ухода от налогов и увода средств за рубеж их страшно раздражают, поэтому единственная цель законопроекта - усложнить журналистам их работу», - заявил член Совета по правам человека Игорь Каляпин.