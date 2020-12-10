В Петербурге силовики во время антикоронавирусного рейда избили посетителей бара
Вице-губернатор города Евгений Елин заявил, что жесткие меры в отношении посетителей заведения были применены из-за того, что сотрудники якобы не выпускали полицейского и чиновника, которые находились внутри
В Санкт-Петербурге во время рейда по барам и кафе, которые отказались закрываться на новогодние праздники из-за коронавируса, сотрудники полиции избили посетителей бара Commode.
Вице-губернатор города Евгений Елин заявил, что жесткие меры в отношении посетителей заведения были применены из-за того, что сотрудники якобы не выпускали полицейского и чиновника, которые находились внутри.
Чиновник сообщил «Фонтанке», что сотрудники бара открыто отказались соблюдать «коронавирусные» ограничения и применили силу к чиновникам и полицейским. При этом вице-губернатор заявил, что полицейские обязаны применять насилие.
«Насилие для рестораторов в отношении жителей неприемлемо. А вот со стороны полиции насилие - это обязанность. В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка», - заявил Елин.
Сотрудники Commode сообщили, что бар работал за закрытыми дверями. Около полуночи полицейские позвонили в заведение по домофону и потребовали впустить их. Один из посетителей начал «вести себя вызывающе» и попытался открыть дверь силовикам, но его остановили другие гости. В итоге силовики выломали дверь в заведение, вбежали с криками и стали всех класть на пол. Управляющий рассказал, что когда кто-то из присутствующих пытался что-то спросить у силовиков или не исполнял их требования, то «получал дубинкой».
Рейд по барам и заведениям общепита в Петербурге проводился в ночь на 9 декабря. Под проверку в первую очередь попали заведения из так называемой «карты сопротивления», которые отказались выполнять требования Смольного о приостановке работы по ночам и закрытии в новогодние праздники.
Следственный комитет по Санкт-Петербургу по итогам рейда возбудил два уголовных дела из-за работы баров в ночное время. Дела возбуждены по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору».