В США во время испытаний вакцины от коронавируса скончались шесть добровольцев
В отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США говорится, что двум погибшим добровольцам ввели вакцину, а остальным – плацебо. Трое умерших участников испытаний были старше 55 лет
В США скончались шестеро добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
В отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США говорится, что двум погибшим добровольцам ввели вакцину, а остальным – плацебо. Трое умерших участников испытаний были старше 55 лет.
Первый погибший из группы получивших настоящую вакцину от COVID-19 страдал атеросклерозом и ожирением. Он скончался через три дня после получения первой дозы препарата. Второй доброволец умер в результате остановки сердца через 60 дней после введения второй дозы вакцины.
Из тех, кто получал плацебо вместо препарата, два человека скончались от инсульта и инфаркта, а причина смерти остальных пока неизвестна.
Одновременно с этим в FDA заявили, что вакцина является безопасной и эффективной для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а компании Pfizer и BioNTech предоставили надлежащую информацию, гарантирующую качество препарата, сообщает РБК.
Разработчики российских вакцин от коронавируса о смерти кого-либо из участников испытаний не сообщали.