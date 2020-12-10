Дачникам с 1 января запретят сжигать мусор и разжигать костры на своих участках
С 1 января 2021 года россиянам запретят сжигать мусор и разводить костры в населенных пунктах. Новые правила противопожарного режима, в том числе, запрещают дачникам сжигать мусор на своих участках
С 1 января 2021 года россиянам запретят сжигать мусор и разводить костры в населенных пунктах. Новые правила противопожарного режима, в том числе, запрещают дачникам сжигать мусор на своих участках.
Запрет будет действовать как на участках, так и на землях общего пользования. С 2021 года россиянам разрешается разводить огонь только для приготовления шашлыков, но только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. При этом запрещается сжигать мусор, траву, листву и другие отходы, материалы или изделия, сообщает ТАСС.
Действующие правила запрещают разводить костры только на землях общего пользования в населенных пунктах. Личных участков этот запрет не касается.
За нарушение новый противопожарных требований предусматривается штраф в размере 2-3 тысяч рублей. Если же нарушение привело к пожару, то штраф составит 5 тысяч рублей.