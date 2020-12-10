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Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
10 декабря 2020, 01:11

Дачникам с 1 января запретят сжигать мусор и разжигать костры на своих участках

С 1 января 2021 года россиянам запретят сжигать мусор и разводить костры в населенных пунктах. Новые правила противопожарного режима, в том числе, запрещают дачникам сжигать мусор на своих участках

Дачникам с 1 января запретят сжигать мусор и разжигать костры на своих участках

С 1 января 2021 года россиянам запретят сжигать мусор и разводить костры в населенных пунктах. Новые правила противопожарного режима, в том числе, запрещают дачникам сжигать мусор на своих участках.

Запрет будет действовать как на участках, так и на землях общего пользования. С 2021 года россиянам разрешается разводить огонь только для приготовления шашлыков, но только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. При этом запрещается сжигать мусор, траву, листву и другие отходы, материалы или изделия, сообщает ТАСС.

Действующие правила запрещают разводить костры только на землях общего пользования в населенных пунктах. Личных участков этот запрет не касается.

За нарушение новый противопожарных требований предусматривается штраф в размере 2-3 тысяч рублей. Если же нарушение привело к пожару, то штраф составит 5 тысяч рублей.

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