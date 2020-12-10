«Подростки» потребовали ужесточить статью полицейскому, который выстрелил в школьницу
Проект психологической помощи «Подростки и котики» начал сбор подписей под петицией с требованием ужесточить статью в деле полицейского, который домогался до школьницы, а получив отпор, выстрелил в девочку
Проект психологической помощи «Подростки и котики» начал сбор подписей под петицией с требованием ужесточить статью в деле полицейского, который домогался до школьницы, а получив отпор, выстрелил в девочку.
Художница Катрин Ненашева сообщила, что в петиции содержится требование переквалифицировать дело полицейского со статьи о хулиганстве на более тяжкую – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. Также полицейскому должно быть предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера и хулиганстве с применением оружия.
Авторы петиции считают, что правоохранительные органы хотят скрыть некоторые факту произошедшего преступления, чтобы максимально смягчить наказание сотруднику МВД.
При этом записи с камеры наблюдения и показания очевидцев подтверждают факт насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, причинения ей тяжкого вреда и факт стрельбы из оружия.
Ранее суд отправил полицейского под домашний арест, что возмутило общественность.