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Общество
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Санкт-Петербург
10 декабря 2020, 00:05

Директор «Открытой России» предложил жителям Петербурга подать иск об отзыве губернатора Беглова

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров в своем YouTub-канале предложил жителям Санкт-Петербурга подать совместный судебный иск против губернатора Александра Беглова

Директор «Открытой России» предложил жителям Петербурга подать иск об отзыве губернатора Беглова

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров в своем YouTub-канале предложил жителям Санкт-Петербурга подать совместный судебный иск против губернатора Александра Беглова.

Поводом для обращения в суд станет нарушение в декларации о доходах и имуществе губернатора. Андрей Пивоваров сообщил, что глава северной столицы не указал дачу в поселке Комарово, которая принадлежит администрации Санкт-Петербурга.

Согласно закону, Беглов должен был задекларировать все имущество, в том числе и то, что находится в его пользовании.

Андрей Пивоваров сообщил, что с одной стороны может показаться, что данное нарушение является незначительным, однако сам Александр Беглов дал указание лишить мандатов независимых муниципальных депутатов, которые не указали в декларации нулевые счета или указали доход за вычетом НДФЛ.

«Если Александр Дмитриевич так дотошен в мелочах, то и в отношении себя должен проявить ту же принципиальность», - отметил директор «Открытой России».

Кроме того, отметил Пивоваров, недостоверные сведения в декларации являются поводом для отзыва губернатора. Для этого в суд должна обратиться группа как минимум из ста горожан.

Напомним, ранее из-за нарушений в декларациях по представлению губернатора Беглова были лишены мандатов муниципальные депутаты Светлана Уткина (МО «Финляндский округ»), Вера Морозова (МО «Малая Охта») и Анна Каруличева (МО «Нарвский округ»). После этого прокуратура нашла нарушения в декларациях еще у пяти независимых депутатов.

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