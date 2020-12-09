В мэрии Москвы нашли виновных в утечке персональных данных переболевших COVID-19 москвичей
Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко объяснил утечку персональных данных жителей столицы, которые переболели коронавирусом. Ранее сообщалось, что в Сеть попали личные данные более 300 тысяч москвичей
Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко объяснил утечку персональных данных жителей столицы, которые переболели коронавирусом. Ранее сообщалось, что в Сеть попали личные данные более 300 тысяч москвичей.
Чиновник заверил, что в данном случае речь не идет о взломе или другом несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем московского правительства.
«Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам», - заявил Лысенко.
Власти пообещали принять меры в отношении виновных в утечке данных.
Ранее издание Readovka сообщило, что в Сеть попали данные 300 тысяч москвичей, которые переболели коронавирусом. Предварительно, утечка произошла через рабочие чаты московских больниц и станций скорой помощи.