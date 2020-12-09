Накануне приговора семья Шестуна обратилась к каждому из нас
В YouTube появилось видеообращение семьи Александра Шестуна. Оно вышло за несколько дней до оглашения в Подольском городском суде приговора по делу экс-главы Серпуховского района
В YouTube появилось видеообращение семьи Александра Шестуна. Оно вышло за несколько дней до оглашения в Подольском городском суде приговора по делу экс-главы Серпуховского района.
Напомним, Генпрокуратура запросила невиданные 20 лет колонии строгого режима Шестуну за экономический состав. Бывший глава района Шестун вину не признал. Свое преследование с момента ареста в июне 2018 года он назвал политическим и связанным с рядом факторов. Как известно, Шестун был арестован вскоре после его видообращения к президенту России, в котором он рассказал об угрозах в его адрес со стороны сотрудников ФСБ, Администрации президента и руководства Московской области.
Прокуратура запросила для Шестуна 20 лет колонии строгого режима. Этот срок юристы, правозащитники, журналисты, активисты назвали людоедским. Во-первых, за экономические преступления в России еще никому не запрашивали такие строки, во-вторых, доказательная база, сформированная следователями СК России по этому делу вызывает больше вопросов, чем ответов. Третий важный момент — откровенное давление на свидетелей по делу и на самого Шестуна, который в СИЗО подвергался пыткам и избиениям.
В своем видеообращении семья Шестуна рассказывает о многих деталях этого дела, заявляя о политическом преследовании и фабрикации уголовного дела. (В аудиозаписи с угрозами, высказанными генералом ФСБ Иваном Ткачевым в адрес Александра Шестуна было сказано: «...Ты шутишь, тебя просто катком переедут и все. Тебя все равно подтянут, ты будешь сидеть, пока тебя будут держать, ты пойми... Сейчас тебя будут по всем фронтам: следствие, прокуратура, со всех сторон тебя будут окружать. Все будут давить, искать возможность для того, чтобы тебя заколбасить. Тебя и так снимут оттуда [c поста главы района]... На тебя сейчас заточен Дорофеев [начальник ФСБ по Москве и Московской области]. Он тебя катком переедет... После этого тебе нарисуют, приеду не я, приедет Москва или менты...Тебя просто под ручки под беленьки заберут, арестуют активы. Нароют и закроют... Они тебе насчитывают ущерб, арестовывают дом. Это методика простая, они арестуют не только дом, они арестуют квартиру, они арестуют бизнес, счета - твои, жены. Будет судебный арест... Они до выборов тебя закопают. Когда народ будет понимать, что Шестун - вор, что Шестун негативный, что Шестун там-то. Ты будешь сидеть. Кто пойдет-то? Когда покажут все это по телевизору».
Все эти угрозы были исполнены, как по нотам. Уголовное дело слепили, имущество у семьи Шестуна и всех его знакомых отобрали, через подконтрольные СМИ сформировали негативный образ. Про это также говорят члены семьи Шестуна.
В этом видео, уже четвертом по счету за последние два года, видно, что тон обращения изменился. Раньше семья Шестуна просила президента Путина разобраться в ситуации и остановить несправедливое преследование и обращения тогда были скорее к Путину, как к человеку, как к отцу. Сейчас из уст жены Шестуна и его детей также звучит просьба не допустить произвол, но обращаются они уже к Путину, как чиновнику и на уровне интуиции, по интонациям понятно, что в «добром царе» они разочаровались и в справедливость российского суда не верят. Они прямо говорят о том, что наши суды не стесняясь работают в тандеме с прокуратурой и заточены при принятии решений не на закон и не на объективность.
Вынесение приговора в Подольском суде назначено на 21 декабря, 15.00